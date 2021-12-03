Москва, , 12:37 — REGNUM На 27 декабря намечен запуск британских спутников связи OneWeb. Об этом 3 декабря рассказал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе делового форума ЕАЭС «Космическая интеграция».

«27 декабря мы планируем запуск ракеты «Союз-2.1б» вместе со спутниками группировки OneWeb», — сказал он.

Кроме того, глава Роскосмоса добавил, что также госкорпорация планирует до конца декабря провести испытания ракеты-носителя «Ангара» с новым разгонным блоком «Персей»

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что коррекция орбиты МКС не повлияет на планы по запуску «Союза».