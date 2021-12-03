Ярославль, 3 декабря 2021, 13:01 — REGNUM В Ярославле суд обязал собственника помещений бывшего стадиона «Локомотив» во Фрунзенском районе города закрыть к нему доступ для посторонних. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Иск был подан прокуратурой по результату проверки зданий, расположенных на Суздальском шоссе, на предмет антитеррористической защищённости и ограничения доступа для посторонних.
Комплекс в 2016 году был передан ОАО «РЖД» в собственность частному лицу, которое теперь должно устранить все нарушения и закрыть доступ на стадион для посторонних.