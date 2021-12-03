Ярославль, 3 декабря 2021, 13:01 — REGNUM В Ярославле суд обязал собственника помещений бывшего стадиона «Локомотив» во Фрунзенском районе города закрыть к нему доступ для посторонних. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Фрунзенский суд Ярославля
Фрунзенский суд Ярославля

Иск был подан прокуратурой по результату проверки зданий, расположенных на Суздальском шоссе, на предмет антитеррористической защищённости и ограничения доступа для посторонних.

«Уставлено, что по указанному адресу расположено два одноэтажных, кирпичных, нежилых здания, объекты капитального строительства — здание западной трибуны, здание восточной трибуны, которые по назначению не эксплуатируются, находятся в ненадлежащем состоянии, захламленные бытовым мусором. Двери и окна здания не заколочены, оконные проемы не имеют остекления, вход в помещения здания свободный, таким образом доступ посторонних лиц в помещения здания не ограничен», — разъяснила прокуратура по результатам проверки.

Комплекс в 2016 году был передан ОАО «РЖД» в собственность частному лицу, которое теперь должно устранить все нарушения и закрыть доступ на стадион для посторонних.