Ярославль, 3 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Ярославле суд обязал собственника помещений бывшего стадиона «Локомотив» во Фрунзенском районе города закрыть к нему доступ для посторонних. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Фрунзенский суд Ярославля

Иск был подан прокуратурой по результату проверки зданий, расположенных на Суздальском шоссе, на предмет антитеррористической защищённости и ограничения доступа для посторонних.

«Уставлено, что по указанному адресу расположено два одноэтажных, кирпичных, нежилых здания, объекты капитального строительства — здание западной трибуны, здание восточной трибуны, которые по назначению не эксплуатируются, находятся в ненадлежащем состоянии, захламленные бытовым мусором. Двери и окна здания не заколочены, оконные проемы не имеют остекления, вход в помещения здания свободный, таким образом доступ посторонних лиц в помещения здания не ограничен», — разъяснила прокуратура по результатам проверки.

Комплекс в 2016 году был передан ОАО «РЖД» в собственность частному лицу, которое теперь должно устранить все нарушения и закрыть доступ на стадион для посторонних.