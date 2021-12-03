Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Чо Ён Му, находящийся с визитом в США, встретился 2 декабря с заместителем исполнительного директора ЮНИСЕФ Шарлоттой Горницка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и инноваций, гуманитарный кризис в Афганистане, а также участие южнокорейских компаний в деятельности ЮНИСЕФ.

По оценкам, в 2020 году правительство Южной Кореи выделило $144 млн на реализацию проектов ЮНИСЕФ, а южнокорейские компании — около $90 млн.