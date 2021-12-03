Киев, , 12:42 — REGNUM Россия может спровоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины в конце января, но это лишь вероятный сценарий. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря во время выступления в Верховной раде.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Наша разведка анализирует все сценарии, и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», — сказал Резников и уточнил, что говорит о вероятном, но не обязательном развитии событий.

Резников также сообщил, что численность российских войск вблизи границы с Украиной составляет 94,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Украина и страны Запада чаще заявляют о беспокойстве из-за якобы возможного нападения России на Украину. Власти РФ не раз отвергали обвинения Запада в «агрессивных действиях». Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на своё усмотрение, это не должно никого волновать, угрозы ни для кого это не представляет.

Напротив, это власти Украины пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия, заявил 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров. В конце ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал западные СМИ и власти Украины за безосновательные заявления о якобы подготовке Москвой нападения на Украину.

Читайте также: Патрушев указал на лживость западной прессы и высокопоставленных лиц США