Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Петербуржцы и гости города, у которых есть QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, смогут бесплатно посетить Государственный Эрмитаж 7 декабря — в честь Дня святой Екатерины. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж в преддверии открытия

Напомним, ежегодно 7 декабря Эрмитаж торжественно празднует День святой Екатерины, в честь которой при крещении была названа императрица Екатерина II — основательница и покровительница музея. Традиционно в этот день Эрмитаж дарит всем своим индивидуальным посетителям бесплатный вход в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода.

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«Для желающих посетить музей в этот день бесплатно необходимо оформить входной билет на сайте. Есть возможность выбрать экспозиционный комплекс, один из предложенных маршрутов, а также время сеанса, чтобы не ждать в очереди», — отметили в музее.

С программой событий Дней Эрмитажа можно познакомиться на сайте музея.

Напомним, с 30 октября 2021 года в Эрмитаже действуют новые дополнительные правила посещения. Допуск посетителей старше 18 лет во все экспозиционные комплексы музея возможен только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании, либо действующего ПЦР-теста и медотвода.