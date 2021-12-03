Барун-Хемчикский район, Тыва, 3 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в ходе проверки по факту гибели четырёх человек в ДТП на территории Барун-Хемчикского района Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, резонансная авария произошла 16 ноября.

МВД Тувы ДТП в Туве

Как выяснилось, что сотрудники районного отдела ГИБДД не проводят профилактическую работу по пропаганде безопасности дорожного движения. Несмотря на большое число «пьяных» ДТП и высокую смертность среди участников, инспектора иногда не привлекают виновных лиц к ответственности.

Так, материалы по десяти водителям, управлявших машиной в состоянии опьянения, не были направлялись в суд более двух месяцев. По двум делам суд прекратил производство, потому что инспекторы просто потеряли вещественные доказательства.

«По результатам проверки начальнику УГИБДД МВД по Республике Тыва внесено представление об устранении нарушений закона с требованием привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, которое находится на рассмотрении», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в результате лобового столкновения ВАЗ-217 030 и ВАЗ-21 074 погибли все четыре находившихся в машинах человека. За рулём обеих автомобилей находились водители, не раз привлекавшиеся к ответственности за нарушение правил дорожного движения.