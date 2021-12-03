Москва, 3 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок и отбора и критерии для особо значимых туристических маршрутов, сообщает 3 декабря сайт правительства России.

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Комплексный подход для определения таких мест начнут применять с 1 июля 2022 года. Отоборанные маршруты получат статус национальных, их представят на сайте Ростуризма и включат в программы продвижения, которые будут сформированы совместно с поисковыми системами и агрегаторами услуг.

В правительстве уточнили, что получить статус могут как действующие маршруты, так и совершенно новые. Отбором заявок займётся экспертный совет, в который помимо сотрудников Ростуризма войдут представители турбизнеса и НКО. Итоговое решение о присвоении статуса будет приниматься по результатам экспертизы документов и очной защиты проекта.

Среди выдвинутых критериев — перспективность, которая предполагает рост туристического потока не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом. Другим критерием является узнаваемость, что проявляется присутствием в рейтингах, в публикациях СМИ и соцсетях. Также проекты должны иметь согласованность между властями, туроператорами, представителями гостиничного бизнеса и экскурсионными бюро и иметь на маршруте хотя бы один значимый объект — например, памятник ЮНЕСКО или памятник русского зодчества, или место, связанное с жизнью выдающегося человека.