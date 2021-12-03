Джакарта, , 12:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в настоящее время в стране преобладает штамм коронавируса «Дельта», сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

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Правительство Индонезии принимает упреждающие меры, чтобы другие новые штаммы коронавируса, включая «Омикрон», не попали в Индонезию.

Одним из таких предварительных шагов является продление периода карантина для граждан Индонезии и иностранных граждан, прибывающих в Индонезию, до 10 дней.

Юго-Восточная Азия очень подвержена высокому риску заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила более 20 миллионов доз вакцины против коронавируса в течение четырех дней.

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