Москва, , 12:29 — REGNUM В России случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» пока не выявлено, заявил 3 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«В России нет пока случаев (заражения «Омикроном»). Сегодня мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе отбор (проводится) у возвращающихся из-за рубежа пациентов», — сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что в России волна заболеваемости COVID-19 идёт вниз.

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«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», — сказал он.