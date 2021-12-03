Вашингтон, 3 декабря 2021, 12:28 — REGNUM Президентом США является на самом деле главный инфекционист США Энтони Фаучи, об этом в шутку 2 декабря заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает New York Post.
Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, является главным медицинским советником Байдена и крайне спорная фигура для политических противников Байдена — республиканцев.
Ранее республиканцы обвиняли Фаучи в том, что он на ранних этапах пандемии побуждал общественность не носить маски, в то время как сенаторы Рэнд Пол и Тед Круз потребовали провести расследование по делу о том, что он якобы лгал Конгрессу о финансировании возглавляемым им учреждением исследований мутаций с приобретением функции в Уханьском институте вирусологии. Американские шпионские агентства заявляют, что утечка COVID-19 из этой лаборатории «вероятна».