Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Президентом США является на самом деле главный инфекционист США Энтони Фаучи, об этом в шутку 2 декабря заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает New York Post.

«Я вижу доктора Фаучи больше, чем свою жену. Мы шутим друг над другом. Мол, послушай, а кто президент? Фаучи», — отметил Байден, объявляя о своем «зимнем плане» по борьбе с пандемией в Национальном институте здравоохранения в Мэриленде.

Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, является главным медицинским советником Байдена и крайне спорная фигура для политических противников Байдена — республиканцев.

«Доктор Фаучи на посту президента: это не шутка, это кошмар для многих американцев», — подчеркнул в эфире Fox News член палаты представителей Джим Джордан вскоре после выступления Байдена.

«Я имею в виду, когда это имя доктора Фаучи значилось на там или ином бюллетене, когда это он баллотировался на тот или иной пост и был избран нами, народом? Тем не менее у него есть полная власть», — добавил он.

Ранее республиканцы обвиняли Фаучи в том, что он на ранних этапах пандемии побуждал общественность не носить маски, в то время как сенаторы Рэнд Пол и Тед Круз потребовали провести расследование по делу о том, что он якобы лгал Конгрессу о финансировании возглавляемым им учреждением исследований мутаций с приобретением функции в Уханьском институте вирусологии. Американские шпионские агентства заявляют, что утечка COVID-19 из этой лаборатории «вероятна».