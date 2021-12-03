Москва, , 12:28 — REGNUM Положительное заключение по итогам повторной проверки достоверности определения сметной стоимости первого этапа строительства дороги, которая обеспечит скоростной проезд от Краснодара до хутора Белый и сократит для автомобилистов время в пути до Крымского моста, выдано Главгосэкспертизой России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 3 декабря.

Федеральная трасса Виктория Бабаева © ИА REGNUM

«После запуска движения по Крымскому мосту в мае 2018 года автомобильная дорога А-289 стала одной из самых востребованных трасс в Краснодарском крае. В ноябре того же года ее передали в Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства». Высокая интенсивность транспортных потоков, особенно в летний сезон, потребовала увеличения пропускной способности трассы и строительства новых участков в обход населенных пунктов, чтобы повысить транспортную доступность моста через Керченский пролив, скорость и комфортность передвижения автотранспорта», — пояснили в Главгосэкпертизе.

Протяжённость трассы составит 68,467 км. Дорога пройдёт по территории Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края в обход населенных пунктов и с выходом на транспортную развязку в районе хутора Белый. Проект предусматривает строительство разноуровневых транспортных развязок, а также путепроводов и моста длиной 939 м через реку Кубань.

Положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на I этап строительства и реконструкции трассы было выдано в декабре 2020 года, в 2021 году была проведена повторная проверка сметы.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого этапа новой федеральной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь началось в июле 2021 года. Завершить строительство трассы полностью планируется до конца 2024 года. После запуска движения по трассе дорога из Краснодара до Крымского моста будет занимать не более двух часов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани началось строительство новой трассы к Крымскому мосту