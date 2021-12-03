Москва, 3 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Положительное заключение по итогам повторной проверки достоверности определения сметной стоимости первого этапа строительства дороги, которая обеспечит скоростной проезд от Краснодара до хутора Белый и сократит для автомобилистов время в пути до Крымского моста, выдано Главгосэкспертизой России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 3 декабря.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Федеральная трасса

«После запуска движения по Крымскому мосту в мае 2018 года автомобильная дорога А-289 стала одной из самых востребованных трасс в Краснодарском крае. В ноябре того же года ее передали в Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства». Высокая интенсивность транспортных потоков, особенно в летний сезон, потребовала увеличения пропускной способности трассы и строительства новых участков в обход населенных пунктов, чтобы повысить транспортную доступность моста через Керченский пролив, скорость и комфортность передвижения автотранспорта», — пояснили в Главгосэкпертизе.

Протяжённость трассы составит 68,467 км. Дорога пройдёт по территории Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края в обход населенных пунктов и с выходом на транспортную развязку в районе хутора Белый. Проект предусматривает строительство разноуровневых транспортных развязок, а также путепроводов и моста длиной 939 м через реку Кубань.

Положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на I этап строительства и реконструкции трассы было выдано в декабре 2020 года, в 2021 году была проведена повторная проверка сметы.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого этапа новой федеральной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь началось в июле 2021 года. Завершить строительство трассы полностью планируется до конца 2024 года. После запуска движения по трассе дорога из Краснодара до Крымского моста будет занимать не более двух часов.