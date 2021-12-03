Москва, , 12:27 — REGNUM В словах официального представителя МИД России Марии Захаровой можно увидеть как закомплексованность, так и попытку отвлечь внимание от неспособности российского государства удержать наших соседей от отказа от русского языка, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 3 декабря.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Захарова во время пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам заседания министров стран ОБСЕ в Стокгольме попросила журналистку грузинского телеканала «Рустави» говорить на русском языке. Свою позицию она объяснила участием в пресс-конференции российских журналистов.

« Эта придирка Захаровой к журналистке из Грузии произвела на меня неприятное впечатление. По-моему, тут мы наблюдаем свидетельство закомплексованности, с одной стороны, а с другой, — попытку отвлечь внимание от явления гораздо более существенного: неспособности современного российского государства удержать многих наших соседей от отказа от русского языка, кириллицы, наших общих исторических оснований.

Уточню то, что я имею в виду. Наше государство смирилось с тем, что, например, Казахстан переводит казахский язык на латиницу; оно делает вид, что не видит, или действительно, по глупости некоторых чиновников, не видит в этом ничего вредоносного для российских интересов. И в то же время Захарова как представитель одной из высших государственных структур придирается к грузинской журналистке, что та обращается к министру иностранных дел России не на русском языке. И где обращается? Ладно бы — в России, но нет: на международном мероприятии в Швеции! В ОБСЕ, между прочим, английский — это основной рабочий язык. И в этой связи вдвойне глупо выглядит то, что, как пишут СМИ, «Захарова объяснила свою позицию участием в пресс-конференции российских журналистов». Они что, английского языка не знают? Их-то в качестве неучей зачем выставлять?

Не было оснований для такой придирки! И тем более не следует эту наши закомплексованность транслировать во все СМИ!