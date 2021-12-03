Москва,
3 декабря 2021, 12:27 — REGNUM В словах официального представителя МИД России Марии Захаровой можно увидеть как закомплексованность, так и попытку отвлечь внимание от неспособности российского государства удержать наших соседей от отказа от русского языка, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 3 декабря.
Мария Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Захарова во время пресс-конференции
главы МИД
Сергея Лаврова по итогам заседания
министров стран
ОБСЕ в Стокгольме попросила журналистку грузинского телеканала «Рустави» говорить на русском языке. Свою позицию
она объяснила
участием в пресс-конференции российских журналистов.
«Эта придирка Захаровой к журналистке из Грузии произвела на меня неприятное впечатление. По-моему, тут мы наблюдаем свидетельство закомплексованности, с одной стороны, а с другой, — попытку отвлечь внимание от явления гораздо более существенного: неспособности современного российского государства удержать многих наших соседей от отказа от русского языка, кириллицы, наших общих исторических оснований.
Уточню то, что я имею в виду. Наше государство смирилось с тем, что, например, Казахстан переводит казахский язык на латиницу; оно делает вид, что не видит, или действительно, по глупости некоторых чиновников, не видит в этом ничего вредоносного для российских интересов. И в то же время Захарова как представитель одной из высших государственных структур придирается к грузинской журналистке, что та обращается к министру иностранных дел России не на русском языке. И где обращается? Ладно бы — в России, но нет: на международном мероприятии в Швеции! В ОБСЕ, между прочим, английский — это основной рабочий язык. И в этой связи вдвойне глупо выглядит то, что, как пишут СМИ, «Захарова объяснила свою позицию участием в пресс-конференции российских журналистов». Они что, английского языка не знают? Их-то в качестве неучей зачем выставлять?
Не было оснований для такой придирки! И тем более не следует эту наши закомплексованность транслировать во все СМИ!
Грузины или представители других народов бывшего СССР должны говорить с нами на русском в России. Пусть те из них, кто этого хочет, говорят с нами на русском и в Европе. А кто не хочет, пусть говорит на английском или каком-то ещё языке — поймём. Сергей Лавров правильно сделал, что ответил по-русски, и этого в обсуждаемой ситуации было достаточно«, — отметил Михаил Демурин.