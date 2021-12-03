Оренбург, 3 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Оренбуржье на строительство ледовой арены с двумя катками может получить поддержку федерального центра. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко 3 декабря во время рабочей поездки в регион заявил, что дал поручение проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба оренбургского губернатора.

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Во время посещения вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и главой Оренбуржья Денисом Паслером центра настольного тенниса «Факел-Газпром» в Оренбурге состоялось обсуждение темы развития спорта в регионе. Губернатор подчеркнул необходимость федеральной поддержки.

«В настоящее время в области развиваются многие виды спорта, как летние, так и зимние. Для развития спортивной инфраструктуры нам необходима федеральная поддержка», — сказал Паслер и добавил, что развитие спортивной инфраструктуры позволит вовлечь еще больше населения в активную физическую деятельность.

В свою очередь, Дмитрий Чернышенко сообщил, что сегодня, 3 декабря, он дал поручение Министерству спорта проработать вопрос выделения средств из федерального бюджета на софинансирование строительства ледовой арены с двумя катками в Оренбурге.

«Знаем, что потребность в таком объекте крайне высокая у жителей области. Федеральное правительство будет помогать региону!», — отметил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года власти Оренбуржья заявили о планах строительства ледовой арены с катком для хоккеистов и вторым катком для фигурного катания.