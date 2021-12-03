Москва, 3 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В России волна заболеваемости COVID-19 идёт вниз, заявил 3 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», — сказал он на форуме «Мы вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 32 930 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Днём ранее в России выявили 33 389 новых заражений. Суммарно с начала пандемии в стране подтвердилось 9 736 037 случаев заражения SARS-CoV-2.