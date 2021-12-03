Махачкала, , 12:20 — REGNUM В Дагестане получил официальное название Сулакский каньон. Ранее этот уникальный географический объект в долине реки Сулак, популярный у туристов, не имел официального статуса, закрепленного законодательно. Об устранении «несправедливости» попросили депутаты парламента республики. Наименование Сулакский каньон присвоило ему правительство РФ.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан присвоить наименование «Сулакский» безымянному каньону, расположенному на территории Республики Дагестан», — говорится в тексте постановления.

Напомним, Сулакский каньон является самым глубоким каньоном Европы и входит в список самых глубоких каньонов мира. Его глубина составляет 1920 метров, а протяженность — 53 км. Уникальный географический объект простирается на территории трех районов — Унцукульского, Буйнакского и Казбековского.