Киев, 3 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В случае, если опасность гибридной атаки нелегальных мигрантов с территории Белоруссии будет увеличиваться, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к выполнению своей части работы. Об этом 3 декабря рассказал украинский министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Y27 Алексей Резников

По словам главы украинского минобороны, в ведомстве понимают связанные с нелегальными мигрантами риски и готовятся к ним.

«Под координацией Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Белоруссии. Армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина начала строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове.