Москва, , 12:20 — REGNUM Для предпринимателей важны не только финансовые меры поддержки, но и комфортные, понятные условия ведения бизнеса, реализуемые благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Для снижения административной нагрузки на бизнес Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП при участии предпринимательского сообщества подготовили изменения в текущую редакцию КоАП.

«В подготовленном законопроекте четыре инициативы, которые должны работать в совокупности. Первая — дать предпринимателю «право на ошибку». Предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица», — Об этом на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также предлагается не штрафовать одновременно юридическое лицо и должностное лицо, в случае, если виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил. Это позволяет исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение.

«Кроме того, поправки в КоАП предусматривают введение принципа «одна проверка — одна санкция», то есть не суммировать штрафы в рамках одной проверки», — подчеркнул Исаевич.

Изменения КоАП, помогут улучшить бизнес-климат в стране и взаимоотношения государства с предпринимателями.

Сергей Сухоставец, директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» прокомментировал в интервью корреспонденту ИА REGNUM:

«Административная нагрузка на бизнес действительно должна снижаться. Не дело, когда в государстве и его институтах предприниматели чувствуют не поддержку и опору, а только лишь надзорно-контрольный орган, с индульгенцией на применения штрафных санкций.

В такой атмосфере, согласитесь, созидать что-то крайне не просто. А между делом, страна нуждается в сильном секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). Особенно с учетом, что пандемия за два года серьезно выкосила реестр, сократив его по меньшей мере на 750 тысяч субъектов.

Ведь именно малый и средний бизнес создает каждое пятое рабочее место в нашей стране и может стать вполне ощутимой силой для вывода экономики из кризиса. Вклад сектора в ВВП страны достаточно заметный — около 20% и может стать больше, если бизнес действительно перестанут кошмарить проверками, штрафами, высокими сборами и налогами.

Так, в развитых западных экономиках, где условия для предпринимателей мягче и прозрачнее, этот показатель может достигать 50−70−80%, что превращает малый и средний бизнес в главный драйвер всей экономики.

Но за примерами не обязательно ходить далеко. Достаточно посмотреть сейчас на самозанятых. Для них придумали почти идеальный налоговый режим. Простой в регистрации, с низкой налоговой ставкой, отсутствием обязательных взносов и необходимости вести отчетность. То есть минимум фискальной и административной нагрузки.

Что в итоге? Более 3,5 млн зарегистрированных самозанятых на данный момент (индивидуальных предпринимателей для сравнения у нас в стране около 3,2 млн), около 1,5 млрд доходов в день или свыше 600 млрд рублей за все время действия экспериментального налогового режима в 2019 году.

И 26% сегодняшних самозанятых, то есть каждый четвертый — вчерашний индивидуальный предприниматель, согласно исследованию системы Oprosso, пришедшие в новый налоговый режим как раз для того, чтобы снизить фискальную и административную нагрузку.

То есть запрос в бизнес-среде есть. А вместе с этим позитивное влияние от такого подхода очевидны. Так что стоит надеяться, что снижение административного давления все-таки произойдет и вернет потерянный оптимизм в предпринимательскую среду, откроет дорогу новым предпринимателям и улучшит инвестиционный климат».

Напомним, сейчас для облегчения работы малого и среднего бизнеса в условиях пандемии действует мораторий на большинство плановых проверок. В конце августа 2021 года Президент Владимир Путин выступил за его продление на 2022 год. Впервые эта мера была введена Правительством в апреле 2020 года и действовала до конца года. Осенью глава государства предложил распространить мораторий и на 2021 год.

Снижение административного давления на малый и средний бизнес будет стимулировать людей к открытию собственного дела. Таким образом, это придаст импульс не только к развитию, но и появлению новых малых предприятий в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».