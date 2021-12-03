Москва, , 12:19 — REGNUM С середины ноября покупатели и продавцы биткоина пытаются перетянуть одеяло на себя, в результате чего котировки главный криптовалюты никак не могут «отлипнуть» от уровня в $57 тысяч, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

Биткоин BTC Keychain

«Все это происходит в отсутствие каких-либо серьезных новостей из криптосферы и в условиях глобальной неопределенности: инвесторы пока не определились как именно реагировать на появление нового штамма коронавируса.

Если котировки смогут преодолеть уровень в $59,5 тыс и закрепиться выше, то стоит ожидать дальнейшего роста монеты.

Уход котировок ниже $53 тысяч будет свидетельствовать о потере покупателями контроля над ситуацией, что позволит продавцам продавить цену еще ниже, к $43−48 тысяч.

При этом, дела у Ethereum идут куда лучше: котировки нативного токена находятся вблизи максимальных значений, несмотря на коррекцию рынка.

Важную роль в этом играет августовское обновление EIP-1559: оно подразумевает сожжение части ETH (вывод их из обращения), которые были потрачены на комиссии сети.

Это позволяет изымать из обращения порядка 50% всех ежедневно создаваемых ETH — порядка 12 тысяч. Сеть остается самой популярной среди разработчиков, благодаря развитию сегментов DeFi и NFT, так что со временем эта доля может стать больше.

В недавнем исследовании Австралийского университета, пришли к выводу, что ETH становится более дефляционным, чем BTC: годовая инфляция криптовалют должна составить 0,98% и 1,99%», — пояснил эксперт.

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