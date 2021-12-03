Москва, 3 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Временное снижение налогов — это слабый способ повлиять на инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что временное понижение НДС не приведет к уменьшению цен.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Ключевым в этом высказывании является слово «временное». Временное снижение налогов действительно неспособно охватить инвестиционный цикл, да и непредсказуемости в этом термине гораздо больше, чем хочется и необходимо бизнесу, — сказал Ордов. — Временное снижение налогов — это действительно странный способ влияния на инфляцию, да и экономическую политику на этом не построишь, а вот просто снижение налогов, хотя бы на сумму дополнительных доходов в Фонд национального благосостояния, — это мера потенциально очень действенная, причем не избирательного, а массового благотворного воздействия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, как снижение налогов могло бы отразиться на инвестиционной активности в РФ.