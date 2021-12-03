Чита, , 12:19 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 3 декабря, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-контроль!» по выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, оно продлится до вечера 12 декабря.

В Усть-Куте пьяный водитель сбил пятерых подростков Цитата из видео МВД

Всего с начала 2021 года в Забайкалье задержали более 7,5 тысячи нетрезвых водителей. Для сравнения — это практически столько же, сколько составляет полное население Александровского Завода, Чары или поселка Дарасун.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за 9 месяцев 2021 года от токсического действия алкоголя погибли 132 из 237 пострадавших, это больше, чем за весь 2020 год (124 и 206 соответственно).

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