Москва, , 12:18 — REGNUM Снижение налогов могло бы стать эффективным способом стимулировать в РФ инвестиционную активность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждения министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что снижение налогов — это не самый лучший инструмент для борьбы с ростом инфляции.

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«Министр финансов России не видит пользы от временного снижения налогов для борьбы с ростом цен. В этом выражении схлестнулись в непримиримой борьбе сразу масса классических экономических концепций, но дьявол все-таки, как всегда, остался в деталях, — сказал Ордов. — Давайте попробуем понять, что именно может дать снижение налогов. Оказывается, это достаточно эффективный способ стимулирования инвестиционной активности. Приход инвестиций позволяет расширить производство, а рост конкуренции приводит к снижению цен в рыночной экономике».

Только в этом случае, как полагает Ордов, снижение налогов может привести к обузданию инфляции.

«Если просто раздать налоговые преференции отдельным представителям отрасли, то, естественно, у них появится лишь дополнительный доход, а не потребность в более жесткой конкуренции. Да и конкуренты в этих неравных условиях долго не протянут», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Силуанов не учел все важные моменты, с которыми сопряжено снижение налогов и их влияние на рост инфляции.