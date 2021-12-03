Брюссель, 3 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Европейское пограничное и береговое агентство Frontex начинает проводить новую операцию на литовско-белорусской границе. Об этом передает Polskie Radio.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Сообщается, что начало новой операции — это результат улучшения ситуации, связанной с миграционным кризисом на границе.

«Frontex завершает проводимую с июля операцию быстрого реагирования. Она была связана с очень сложной ситуацией на границе Литвы с Белоруссии. Летом в Литву ежедневно въезжали десятки нелегальных мигрантов. Тогда на восточной границе ЕС служило в общей сложности сто сотрудников Европейского агентства», — говорится в сообщении.

В последнее время ситуация улучшилась. Часть офицеров будет отозвана, часть останется, чтобы служить в рамках новой миссии под названием «Гибкие оперативные действия». Это операция будет адаптирована к более легким формам миграционного кризиса.

Ранее глава литовской государственной пограничной службы Рустамас Любаевас заявил, что миссия продлится до конца января. В новой операции должно быть задействовано около пятидесяти офицеров агентства Frontex.