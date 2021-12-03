Стокгольм, , 12:18 — REGNUM Установить минимальный размер на территории всего Евросоюза давно стоит в повестке Еврокомиссии. Однако на протяжении долгих лет Швеция была препятствием на пути трудового законодательства, поскольку в стране отсутствует данный показатель. Теперь шведское правительство решило пойти на уступки Брюсселю и согласилось установить МРОТ на уровне всего ЕС. Об этом 3 декабря сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Флаг Швеции Pixabay.com

О достижении компромисса с Еврокомиссией радиостанции подтвердила первый заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Швеции Тереза Гуовелен.

«Независимо от того, скажет ли Швеция «да» или «нет», ожидается, что компромисс будет одобрен достаточно большим большинством среди других членов ЕС. В то же время ожидается, что Дания проголосует против», — пишут журналисты.

В комиссии риксдага по делам ЕС также ожидается голосование по вопросу установления МРОТ в ЕС. До сих пор неизвестно, как будут голосовать партии.