Тюмень, , 12:15 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 310 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 311 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 3 декабря подтвердили 81 812 случаев заражения коронавирусом, вылечились 63 648 тюменцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки выявлено 311 случаев заражения коронавирусом