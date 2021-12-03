Москва, , 12:15 — REGNUM Для российских экспортеров 10 декабря в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и международного форума «Сделано в России» состоится бесплатный (https://forum2021.exportcenter.ru/) вебинар «Showcase платформы профессионалы экспорта». Об этом сообщает Российский экспортный центр РЭЦ.

На вебинаре подробно и на кейсах расскажут об услугах, которые смогут получить на платформе «Профессионалы экспорта» на цифровой платформе «Мой экспорт» (ИС «Одно окно»). В том числе о том, как с помощью «Профессионалов экспорта» экспортер может решить свои задачи в сферах электронной торговли, поиска иностранных партнеров, организации логистики и правового сопровождения экспортных сделок; как выйти на зарубежные рынки с российской продукцией; как найти иностранную компанию и установить контакты с байерами, принимающими решения; как определить стратегию поиска потенциального покупателя и о многом другом.

Аккредитованные провайдеры услуг продемонстрируют наработанную практику по решению наиболее часто встречающихся вопросов и проблем экспортеров в процессе планирования и осуществления экспорта в виде нескольких презентаций с последующим ответом на возникающие вопросы.

«Цель создания платформы «Профессионалы экспорта» — предоставить экспортерам еще один эффективный инструмент помощи в тех жизненных ситуациях, с которыми они сталкиваются каждый день. Это и выход на международные маркетплейсы, и вопросы логистики, и поиск иностранных партнеров, и правовое сопровождение сделок. «Профессионалы экспорта» —платформа, на которой можно найти аккредитованного РЭЦ поставщика услуг, компетентного в решении экспортных задач», — пояснила генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Как сообщало ИА REGNUM, выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Комплексная цифровая экосистема поддержки «Одно окно» работает на базе Российского экспортного центра. Она обеспечит доступ из личного кабинета предпринимателя к государственным и другим услугам по сопровождению и упрощению выхода на международный рынок.

Форум «Сделано в России» — это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.