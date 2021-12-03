Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге, устанавливаемый правительством региона, в 2022 году составит 13 160 руб. 20 коп. на душу населения. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Смольного.

Прожиточный минимум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее предполагалось, что региональный прожиточный минимум в 2022 году установят в размере 12 428 рублей, но в итоге его решено повысить на 732 рубля.

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 14 344 руб. 60 коп.; для пенсионеров — 11 317 руб. 80 коп.; для детей — 12 765 руб. 40 коп.

Напомним, минимальная заработная плата в Петербурге в 2022 году составит 21 500 рублей. Это на 36,9% больше МРОТ, который будет установлен в России с 1 января 2022 года в размере 13 тысяч 617 рублей.

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге, по официальным данным, за январь-сентябрь 2021 года составила 73 342 рубля, это на 11,2% больше, чем за тот же период 2020 года.

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