Осло, , 17:53 — REGNUM Более 50 полностью вакцинированных людей в Норвегии заразились коронавирусом. Сейчас их образцы секвенируют на обнаружение нового штамма «Омикрон». В свою очередь глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд в интервью шведскому телеканалу SVT 3 декабря заявил, что произошедшее еще раз подтверждает опасения по поводу нового варианта SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это вроде бы как первое доказательство того, что это очень заразный штамм, проникший в страну», — отметил Форланд.

Из более чем 50 обнаруженных случаев заражения коронавируса после проведения рождественского ужина в Осло был подтвержден один случай инфицирования «Омикроном». Теперь оставшиеся десятки образцов исследуются и секвенируются.

«Очень вероятно, что они также заражены вариантом «Омикрон», — предположил Форланд.

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