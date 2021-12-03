Благовещенск, , 12:09 — REGNUM В Амурской области активно используют для выявления коронавируса экспресс-тесты. За сутки врачи обследуют с помощью них около 2000 человек. Положительные результаты выявлены в 14% исследований, сообщили «Вести.Амурская область».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Полностью привиты от коронавируса 62% амурчан, в том числе почти 55% людей в возрасте 60+. Жителям региона будут делать прививки в том числе в одном из отделений «Почты России». Также есть возможность вакцинироваться в мобильных пунктах, принимаются заявки для выезда бригад на дом. Достаточный запас вакцины в регионе есть, заверила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

«Лица 60+ — это гриппа риска. Они должны быть привиты в первоочередном порядке и на 100%», — отметила руководитель регионального минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 13 пациентов с коронавирусом, на кислородной поддержке находятся 700 человек. В реанимации 48 амурчан, среди них в том числе есть дети и беременные женщины. Состояние 42% пациентов ковидных госпиталей оценивается как тяжёлое. В стационарах Приамурья заняты 83% мест.