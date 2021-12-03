Челябинск, , 12:09 — REGNUM Жители Челябинской области перевели мошенникам ещё более миллиона рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

Очередными жертвами звонивших стали проживающие в Магнитогорске, Челябинске и Верхнеуральском районе. Больше всех потеряла женщина 1980 года рождения, которая отдала мошенникам 892 тыс. рублей. Гражданка пояснила полицейским, что хотела заработать с помощью операций с биткоинами, но нарвалась на мошенников.

Ещё двоим пострадавшим звонили якобы сотрудники банка, которые сообщали, что на них пытаются оформить кредит и для спасения денег нужно оформить зеркальную заявку на кредит и переслать деньги на некие «безопасные счета». По фактам совершения преступлений возбуждены уголовные дела.