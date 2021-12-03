Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. На Среднем Урале экс-нарколога осудили за получение взяток и служебный подлог. Он проведет пять с половиной лет в колонии общего режима, сообщили в облпрокуратуре.

Коррупция

Следствие установило, что мужчина с июня 2018 по январь 2020 года получал взятки за подлог медицинских документов. Бывший врач выдавал пациентам справки об отсутствии у них алкогольного опьянения. В общей сложности свердловчанин получил через посредника 700 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении коррупционного преступления и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в течение трех лет. Кроме того, свердловчанин выплатит штраф в размере 1,5 миллионов рублей.