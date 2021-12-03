Москва, 3 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Пытаясь доказать, что с ростом инфляции не стоит бороться, понижая налоги, министр финансов РФ Антон Силуанов обошел вниманием некоторые очень важные моменты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

Как пояснил экономист, рассуждая о том, что ослабление налогов едва ли приведет к симметричному снижению цен, министр финансов РФ, видимо, апеллировал к тому, что налоговая экономия просто превратилась бы в дополнительные доходы предпринимателей.

«Если смотреть с этой позиции, то с Силуановым можно согласиться, — сказал Засько. — Но, однако, есть и спорные моменты. Рассматривая влияние налогов на цены и инфляцию, министр почему-то обошёл вниманием прямое влияние косвенных налогов на конечное ценообразование. Давайте коснемся только акциза на нефтепродукты, индексируемые ежегодно и тем самым увеличивающие валовое присутствие налога в цене за литр топлива. А разве цены на топливо не сказываются на ценах всего остального спектра продукции, включая сельскохозяйственную?»

Как уточнил экономист, снижение НДС «безусловно» в ряде случаев сформирует дополнительный доход владельцев бизнеса.

«Но я более чем уверен, что в масштабах государства подобное решение способствовало бы если не снижению, то хотя бы сдерживанию цен, — подчеркнул Засько. — В частности, в том же госсекторе экономики. Более того, само министерство финансов анонсировало ожидаемый однократный скачок цен в период повышения ставки НДС до 20%, тем самым напрямую признавая корреляцию налоговой нагрузки и розничных цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что снижение НДС затруднит пополнение российского бюджета и финансирование его расходных статей.