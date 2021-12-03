Минск, 3 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Задачу по снижению в Белоруссии годовой инфляции в 2022 году до 6% поставил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 3 декабря на совещании по социально-экономическому развитию страны, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6%», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко потребовал доложить, обратившись к председателю правления Национального банка республики, какие именно меры намечены для снижения инфляции.

«И помните: это не должно идти в ущерб экономическому развитию страны, за которое вы отвечаете в связке с премьер-министром. Обозначьте, какие меры поддержки экономического роста предусмотрены денежно-кредитной политикой на 2022 год», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве информации Белоруссии заявили, что персональные санкции Европейского союза и Великобритании, введённые против представителей белорусских СМИ, являются проявлением цензуры.