Оренбург, , 12:03 — REGNUM В Оренбургской области выявили 317 новых заражений коронавирусом, что на 12 меньше, чем днем ране. Об этом сообщает 3 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 955 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 5202 факта COVID-19.

Оправились от болезни 85 988 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 3194 оренбуржца. За последние сутки умерли 13 человек.

Нарастающим итогом в Оренбургской области проведено 2 529 266 исследований (тестов) по диагностике COVID-19, показатель на 100 тыс. населения — 338,36.

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