Всеволожск, Ленинградская область, 3 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Мусорный полигон «Северная Самарка» во Всеволожске Ленинградской области перестанет принимать отходы в 2022 году и будет рекультивирован. Об этом 3 декабря на экспертном круглом столе «Новая территориальная схема обращения с отходами: перспективы развития отрасли» сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Yarregion.ru Полигон

«В новой редакции схемы отображены те объекты, которые с 2022 года прекращают свою деятельность — полигоны «Самарка» и в Волосовском районе», — заметила она.

По ее словам, у Ленобласти в планах к 2023 году вывести из эксплуатации еще шесть мусорных полигонов на территории региона. Отметим, что в сутки в регионе и в соседнем Санкт-Петербурге генерируется около 10 тыс. тонн мусора. В планах у властей регионов к 2030 году перерабатывать100% ТКО.

«К 2023 предусмотрена доля увеличения отходов, направляемых на переработку до 70%. К 2024 — до 80%», — добавила чиновница.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АО «Невский экологический оператор» заказал за 477,025 млн рублей проектно-изыскательские работы в отношении комплексов по переработке отходов, которые должны появиться на территории Петербурга — на Волхонском шоссе, 116 и в поселке Левашово и в Ленинградской области — «Дубровка», «Островский» и «Брандовка».