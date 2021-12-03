Джакарта, , 12:00 — REGNUM Во время визита на Бали президент Индонезии Джоко Видодо нашел время, чтобы сыграть в бадминтон, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Глава государства сыграл партию в бадминтон с рядом национальных спортсменов.

После матча спортсмен Хендра Сетиаван рассказал о своих впечатлениях от игры в бадминтон против главы государства. По его словам, глава государства довольно хорошо умеет играть в бадминтон.

Напомним, президент Индонезии и первая леди страны отправились с рабочим визитом в провинцию Бали. Президент посетил ряд объектов инфраструктуры, которые планируется использовать на саммите G20.