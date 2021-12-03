Севастополь, , 12:00 — REGNUM Соглашение о реализации проекта «Рыбный день» подписано 2 декабря в Севастополе. В его рамках каждый четверг предприятия региона, которые входят в рыбопромышленный кластер, будут снижать цены на шесть видов рыбы на 30−50%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Каждый четверг компании, которые входят в рыбопромышленный кластер, будут реализовывать свою продукцию по сниженным ценам — скидка порядка 30−50% на шесть видов рыбы. Продукция вся свежая, добытая или выращенная в Севастополе, будет реализовываться пока в пяти торговых точках. Конечно, мы будем помогать расширять перечень магазинов, чтобы свежая черноморская продукция была представлена по всему городу», — рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Розничная цена килограмма рыбы, выловленной в Чёрном море, по четвергам будет составлять от 50 до 190 рублей. Однако есть ограничения — в одни руки в этот день может отпускаться не более 2 кг товара каждого вида.

Ранее правительство Севастополя приняло стратегию развития рыбопромышленного кластера, реализация которой позволит местным производителям выйти на международный рынок, а также получать больше мер поддержки.