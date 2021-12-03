Вашингтон, 3 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Основным союзником США, по мнению опрошенных, является Великобритания и Канада (55% и 53% соответственно). О союзнических намерениях России заявили всего лишь 2% респондентов. При этом большинство из участников опроса назвали Россию самой недружественной страной. Так думают 35% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса журнала The Economist и британской фирмы по анализу данных YouGov.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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При этом среди врагов США РФ занимает только пятую строчку после Ирана (44%), Китая и Афганистана (по 36%), а также главного противника Соединённых Штатов — Северной Кореи (58%).

К числу дружественных стран жители США отнесли Мексику (41%), Францию (37%), Германию (35%), Японию и Тайвань (34%).

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Добавим, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным корейско-американского института экономики, 57% граждан США считают, что главным врагом для Вашингтона является КНДР, 52% — Россия, 48% — Китай, 48% — Иран.