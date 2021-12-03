Грозный, , 11:59 — REGNUM В Адыгее произошел конфликт со стрельбой, в результате которого есть пострадавшие. Ранены двое жителей Краснодара. Их госпитализировали, а стрелявшие задержаны. По данному факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Стрельба

Инцидент произошел 1 декабря 2021 года, около 22:00 в поселке Правокубанском. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили двоих мужчин в возрасте 30 и 37 лет с огнестрельными ранениями в области бедер и голени. Как оказалось, стрельбу по ним открыл местный житель.

Конфликту со стрельбой предшествовали следующие события: двое жителей Краснодара самостоятельно пытались разобраться с похитителями автомобильных колес с припаркованной у частного дома иномарки. Они задержали 28-летнего ранее судимого жителя Тахтамукайского района Адыгеи, который со своим подельником пытались похитить колеса. Его товарищ скрылся, но на помощь прибыл по звонку 38-летний родственник похитителя. Он открыл стрельбу по краснодарцам из мелкокалиберного пистолета и ранил обоих.

В настоящее время похитители колес задержаны и водворены в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Что касается дела о стрельбе, то проверка по нему ведется, процессуальное решение пока не принято.