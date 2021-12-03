Ереван, 3 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Ереван готов с помощью переговоров добиваться стабильности в Закавказье. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на министериале ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба армянского дипломатического ведомства.

Duma.gov.ru Арарат Мирзоян

«Баку нарушает обязательства по трёхстороннему заявлению от 9 ноября о прекращении всех боевых действий. Азербайджан не только удерживает армянских заложников, но и постоянно совершает новые попытки взять в плен армянских военнослужащих и мирных жителей», — сказал Мирзоян.

Он также обвинил ВС Азербайджана в нахождении на армянской территории и в дестабилизации ситуации в регионе. По мнению Мирзояна, действия Баку нарушают принципы Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

Глава МИД Армении призвал азербайджанскую сторону как можно раньше предпринять шаги к мирному урегулированию. Он также заявил о необходимости решить вопрос со статусом Нагорного Карабаха.

«Определение статуса Нагорного Карабаха на основе реализации права на самоопределение, безопасного и достойного возвращения перемещенного армянского населения в места своего проживания должно быть предметом переговоров», — отметил Мирзоян.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боестолкновения. Баку и Ереван обвинили в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.