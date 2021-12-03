Ульяновск, 3 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области 6 декабря состоится очередное заседание Законодательного собрания региона, где более половины вопросов — проекты федеральных законов. В их числе — законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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В повестку заседания парламента предварительно внесены 12 вопросов регионального значения и 28 вопросов — федерального характера. Ключевая тема для области — рассмотрение во втором чтении проекта бюджета на 2022 год, перед обсуждением которого планируется выступление губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Что касается федеральных законопроектов, то на рассмотрение областного Законодательного собрания внесён резонансный законопроект № 17 357−8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он предусматривает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке от ковида, либо документа о перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации.

Повестку заседания должен утвердить президиум парламента.

Напомним, что Законодательное собрание Ульяновской области состоит из 36 депутатов, из них 17 парламентариев представляют «Единую России», 13 — КПРФ, четверо — ЛДПР, один — «Коммунистов России». Председателем является Валерий Малышев («Единая Россия»).