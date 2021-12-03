Киев, 3 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Украина начала строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове. Об этом 3 декабря рассказал украинский министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал он.

При этом ранее МИД Великобритании обнародовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в £1,7 млрд на закупку вооружения и строительство инфраструктуры военно-морского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна начнет строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.