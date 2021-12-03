Москва, , 11:58 — REGNUM Рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron) представил тизер клипа на песню «Дрейдл». Музыкант опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 3 декабря.

Рэпер Oxxxymiron Игорь Клепнев

https://www.instagram.com/tv/CW_wvkqj1eO/

«Крутись, мой дрейдл», — подписал видео Oxxxymiron. Он также отметил в публикации ряд известных исполнителей — Томми Кэш, ATL, Тося Чайкина, Дельфин, АИГЕЛ и Игла. Дата выхода клипа пока неизвестна.

Ранее Oxxxymiron выпустил первый за последние шесть лет альбом под названием «Красота и уродство». В трек-лист пластинки вошла композиция «Дрейдл».

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