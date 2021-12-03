Благовещенск, , 11:53 — REGNUM В Амурской области к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 13 пациентов с коронавирусом, на кислородной поддержке находятся 700 человек. В регионе работает 11 инфекционных госпиталей, сообщили 3 декабря «Вести.Амурская область».

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В реанимации находятся 48 амурчан, среди них в том числе есть дети и беременные женщины. Состояние 42% пациентов ковидных госпиталей оценивается как тяжёлое. В стационарах Приамурья заняты 83% мест.

За сутки в регионе выявили 261 новый случай COVID-19 (днём ранее — 259), в том числе 55 среди вакцинированных жителей. У 21% заболевших вирус вызвал пневмонию, скончались три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре Амурской области обеспокоены увеличением количества несовершеннолетних, заболевающих коронавирусом. За неделю заразившихся дошкольников стало больше на 50%, в целом по региону заболеваемость выросла на 5,1%.