Москва, , 11:53 — REGNUM После вчерашнего совещания у многих, кто имеет отношение к угольной отрасли, тяжелое впечатление. Они сходятся на том, что президент РФ Владимир Путин мог посчитать, что его обманули, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Штаб у шахты «Листвяжная» Аko.ru

«Известно, что Путин может многое понять, но никогда не прощает предательства. Особенно, если было что-то сказано на словах и не требовало какой-то документальной фиксации.

И уж точно нет никаких шансов у тех, кто работает на госслужбе. Президент жестко отметил, что проверил отчеты по поручениям 2010 года, тогда причиной была авария на шахте «Распадская».

Министром энергетики в 2010 году был Сергей Шматко, который умер на днях, а замом по углю был Анатолий Яновский, который сейчас работает в АП. Фокус, конечно, не на Минэнерго.

Ответственными за технический контроль шахт и регулирование оплаты труда шахтеров являются Ростехнадзор и Минтруд. Сейчас поднимут их отчеты, проверят исполнение поручений, насколько формально они были исполнены и был ли последующий мониторинг.

Кстати, профсоюз угольщиков уже выступил с инициативой пересмотра условий оплаты труда шахтеров, в частности отказаться от системы штрафов (оказывается есть такая).

Отдельный кейс — собственники шахт. И хотя совещание на сайте президента Путина озаглавлено, как «Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса», я бы не обольщался — прошерстят теперь все шахты всей страны», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу, ознакомившись с системой оплаты труда шахтёров во время совещания по ситуации в угольной отрасли.

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