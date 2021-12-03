Москва, , 11:52 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве умерли 95 пациентов, сообщает 3 декабря столичный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне от ковида скончались 92 человека, с начала пандемии — 34 483 пациентов, говорится в информации штаба.

За сутки поправили здоровье и были выписаны 3,6 тыс. человек. Общее число переболевших, учтённых статистикой, достигло 1 783 316.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1217 человек.