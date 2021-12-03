Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM С 29 ноября в Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД выявили на дорогах 16 нетрезвых водителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

В Калуге выросло число ДТП с участием пьяных водителей Гибдд.рф/r/40

«С начала недели на территории Ростова-на-Дону выявлено 16 водителей с признаками опьянения. В отношении двоих из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — уточнили в ведомстве.

Рейды продолжаются. Они проходят в рамках декадника «Безопасности дорожного движения» и нацелены на сокращение числа аварий, в том числе с участием детей.