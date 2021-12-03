Сеул, , 11:51 — REGNUM ООН исключила КНДР из своего глобального плана гуманитарной помощи на 2022 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что ООН исключает КНДР из своих планов помощи второй год подряд. Данная мера принята в связи с тем, что Пхеньян закрыл границы и ограничил передвижение внутри страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Несмотря на исключение, Управление по координации гуманитарных вопросов поставило КНДР в один ряд с Афганистаном и Мьянмой по проблемам отсутствия продовольственной безопасности, которая может усугубиться к концу года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) также включила КНДР в число 44-х стран, нуждающихся в продовольственной помощи.