Париж, 3 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Дубай, для обсуждения условий сделки на поставку в ОАЭ 60 современных истребителей Rafale. Об этом сообщает официальное информационное агентство Emarat al-Youm со ссылкой на свои источники.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

По последним данным, президент Франции в пятницу, 3 декабря, отправляется с двухдневным визитом в регион Персидского залива, в ходе которого также посетит Катар и Саудовскую Аравию.

Источники агентства отмечают, что возможность сделки ранее неоднократно обсуждалась на уровне МИД двух стран, однако власти Объединённых Арабских Эмиратов сочли её «неконкурентоспособной» и «непрактичной».

Отвечая на вопросы журналистов о возможном заключении сделки, дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш ушёл от прямого ответа.

«Я не хочу портить рождественский подарок президента», — заявил Анвар Гаргаш.